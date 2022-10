(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’contro il Viktoria Plzen per un doppio obiettivo: il passaggio del turno e il tesoretto che ne deriva L’contro il Viktoria Plzen per un doppio obiettivo: il passaggio del turno e il tesoretto che ne deriva. Serve una vittoria per avere la certezza di superare i gironi con un turno d’anticipo oppure lo stesso risultato del Barcellona che giocherà dopo. I nerazzurri devono pensare alla loro partita, la squadra è alla portata e in campo si deve andare come se fosse il Barcellona. Non sono ammessi cali di tensione, ma l’delle ultime settimane ha dimostrato di non aver più cali di concentrazione. Inzaghi si gioca il passaggio del turno con la formazione migliore e un Lukaku ritrovato in panchina. Il belga scalpita per giocare uno scampolo di match. Lo scrive La ...

Calcio News 24

L'di Simone Inzaghi vola in Cechia per sfidare il Viktoria Plzen per il match valido per la quinta giornata della Champions League 2022/2023 . I nerazzurri sono reduci dallasfida con il ...... magari un po' anestetizzata dal timore di non essere all'altezza, dopo lapuntura del ...30- Salernitana 2 - 0 15:00 Lazio - Udinese 0 - 0 15:00 Spezia - Cremonese 2 - 2 18:00 Napoli - ... Inter, doppia occasione Champions L'Inter di Simone Inzaghi vola in Cechia per sfidare il Viktoria Plzen per il match valido per la quinta giornata della Champions League 2022/2023.Samir Handanovic potrebbe dire addio al campo nella prossima stagione. L'Inter è al lavoro per il vice Onana: occhio ad alcuni profili ...