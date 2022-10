Globalist.it

... afferma Volodin, secondo il quale il 'regime di Kiev' non è in grado di onorare i suoi impegni sociali nei confronticittadini o pagare salari e pensioni da solo. 'Il sistema finanziario del ...... un forno utilizzato per la cottura/assestamento delle scarpe; un bustonedi materiale utile per la realizzazionemocassini; un'apparecchiatura utilizzata per la realizzazionemocassini;... Il colmo dei colmi: gli invasori russi accusano Kiev di essere una colonia Usa