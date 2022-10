Due lanci russi ed il record di missioni annuali è superato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Con due voli Sojuz il numero globale diorbitali del 2022 raggiunge quota 145, il più alto numero dispaziali fin dal 1957. Il primo ha portato tre satelliti in orbita mentre il secondo consegnerà rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

