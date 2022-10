Barcellona | Champions tabù | fuori ai gironi per il secondo anno consecutivo

Eurosport IT

...ha mai vinto in trasferta contro una squadra di Serie A in dieci partite disputate tra... in ottica qualificazione un regalo potrebbe arrivare dalla sfida trae Bayern Monaco in ...Alle 18.45, in casa contro il Viktoria Plzen i nerazzurri si giocheranno il primo match ball per qualificarsi agli ottavi di finale diLeague. In caso di vittoria, infatti, il... Champions League, Barcellona: "Cosa direi al Viktoria Plzen". Xavi ridicolizza il giornalista L’Inter fa il proprio dovere contro il Viktoria Plzen e conquista gli ottavi di Champions League con un turno di anticipo ... con questi 3 punti la squadra di Inzaghi vola a +6 sul Barcellona nel ...CHAMPIONS LEAGUE - È una grande Inter al Meazza con i nerazzurri che spazzano via il Viktoria Plzen e si qualificano agli ottavi di finale con 90 minuti di anticipo, eliminando in pratica il ...