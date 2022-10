Amici22 | allievi “sporchi” e indisciplinati | la produzione interviene immediatamente

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tutti glisono chiamati in casetta dalla. L’intervento disciplinare è immediato Durante il daytime pomeridiano di mercoledì 26 ottobre glivengonorichiamati in casetta dalla. Nei giorni precedenti, infatti, all’interno dell’appartamento condiviso daglisono state riscontrate condizioni igienico sanitario imbarazzanti. Dinanzi alle immagini mandate in onda e mostrate ai ragazzi, si vedono ambientie mal curati, stoviglie non lavate bucce di banana e cartacce ovunque. Inizialmente gliridono ma vengono subito spiazzati da un’affermazione della: “Fossi in voi mi vergognerei. C’è davvero poco da ridere!”. Dopo qualche minuto i talenti di Amici iniziano ...