(Di martedì 25 ottobre 2022) “Si stanno moltiplicando le segnalazioni in Italia di utenti che non riescono ad utilizzarea causa del down della popolare applicazioni. In un momento in cui milioni di italiani sono ine hanno fatto di servizi di messaggistica comeuno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impedendo di inviare messaggi anche importanti”. Lo scrive ilin una nota. “Non è la prima volta – ricorda l’associazione – che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo diappaiono ancora più gravi. Per questo chiediamo alla società di riconoscere un indennizzo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme alle ...

Il Denaro

In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica comeuno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e ...... lunedì mattina in Lombardia e in Piemonte, erano ancora inle graduatorie dei docenti per le ... E le mamme, più che perdere il loro tempo sul gruppo di"Madri della II B", tra commenti ... Whatsapp in panne, il Codacons: Lavoratori in smartworking danneggiati, devono essere risarciti - Ildenaro.it Le groupe Meta (ex-Facebook) a affirmé mardi avoir résolu la panne mondiale ayant affecté son service de messagerie instantanée WhatsApp et perturbé l'envoi et la réception de messages pour ses ...La plateforme de Meta a connu une panne de près de deux heures partout dans le monde. Le système a commencé à revenir à la normale vers 10h50, heure française.