Whatsapp bloccato. Anche a Udine l’App non funziona

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dalle ore 9 di questa mattina,licazione di messaggisticanon permette di inviare messaggi ai gruppi e alle chat e non mostra più la doppia spunta. un problema che è estesoal di fuori dell’Italia. Non serve disinstallare d’applicazione e installarla nuovamente nel proprio dispositivo. il problema non e legato al telefono ma ai server del servizio di messaggistica.no correttamente le altre applicazioni di Meta, Facebook e Instagram

