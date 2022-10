Uomini e donne | ex corteggiatice incinta | arriva il lieto annuncio

Leggi su altranotizia

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una delle protagoniste del programmasta per diventare mamma: le immagini diffuse nelle scorse ore hanno emozionato i fan e hanno anche fatto discutere. Scopriamo per quale motivo. A quanto pare, è in arrivo una lieta novella che farà felice il pubblico di Canale 5, che segue il dating show capitanato da Maria De Filippi.-e--Maria-De-Filippi-Altranotizia.it-(Fonte: Google)La ex corteggiatricein dolce attesa non sta nella pelle e ha scritto un messaggio molto toccante per dare a tutti il felice, lieta notizia per la protagonista di Canale 5 La donna che è protagonista di questo bellissimo evento è diventata famosa per il grande pubblico proprio per ...