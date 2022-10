Turris | Pasquale Padalino si è dimesso | non è più l’allenatore

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha reso noto di aver ricevuto dal tecnico, nel corso di un cordiale confronto con la proprietà, le irrevocabili dimissioni da allenatore della prima squadra. Le dimissioni sono state formalizzate nella mattinata odierna. La società, nel prenderne atto e rispettare la decisione, desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto così come i componenti del suo staff –in seconda Sergio Di Corcia ed il preparatore atletico Paolo Fiore – augurando loro le migliori fortune umane e professionali. L’allenamento della squadra programmato per questo pomeriggio allo stadio “Liguori” sarà diretto dal collaboratore tecnico Lorenzo Salvatore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

