Studio Merit conferma efficacia procedura meno invasiva anti-obesità

Dopo la recente autorizzazione da parte dell'Agenzia americana del farmaco Fda per l'immissione in commercio di Apollo Esg* nel trattamento dell' obesità , arriva la pubblicazione dello(Multi - center Esg Randomized Interventional Trial), lavoro di riferimento per l'efficacia e la sicurezza della procedura Esg di gastroplastica verticale endoscopica . Lo annuncia Apollo ...Bokoski (Gemelli), Con uscitaFda statunitense riconosce l'efficacia di questa procedura mininvasiva su obesità di primo e secondo grado su persone in attesa di trapianto, over 65 con comorbidità, pazienti con tumori ... Studio Merit, gastroplastica endoscopica estremamente efficace e sicura - Il Sole 24 ORE Perretta (università Strasburgo): interventi di chirurgia bariatrica hanno grosso impatto su qualità di vita di chi vi si sottopone. Queste ...Boškoski (Gemelli), Con uscita studio Merit Fda statunitense riconosce l’efficacia di questa procedura mininvasiva su obesità di primo e ...