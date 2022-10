Scarpini con insulto ai Tory | la società di Ryan Reynolds lo censura

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Paul Mullin non potrà indossare i proprinelle partite ufficiali del Wrexham, squadra gallese che milita nella National League. Il motivo è presto detto: come si può constatare sui profili social del bomber 27enne (30 gol segnati nella scorsa stagione), il giocatore ha postato una foto deglisu cui è stampata la scritta “F**k the Tories” (fan***o i Tories). Il caso è rientrato con l’intervento con cui la, che fa capo alle star hollywoodianee Rob McElhenney, ha fatto sapere che non verrà permesso a Mullin di indossare quegliin partita: infatti, nonostante tutti abbiano diritto a manifestare le proprie opinioni politiche, è opportuno che nell’ambito della competizione di Lega venga mantenuta la neutralità. SportFace.