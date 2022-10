“Ricevo minacce di morte” shock a Mattino 5 | la confessione spiazza tutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) Laavvenuta durante un blocco di5 ha completamenteto. Soprattutto perché riguarda un tema delicato. Presenti completamente scioccati da quanto affermato.5 ha la capacità di parlare di tanti argomenti. Dalla politica alla cronaca nera fino ad arrivare ai programmi di casa Mediaset. In questo caso, Federica Panicucci stava affrontando un caso molto delicato: l’omicidio di una ragazza da parte del suo ex fidanzato. Un omicidio efferato che ha lasciatosenza parole. Fonte foto: Screen MediasetNel corso degli anni abbiamo sempre più assistito ad omicidi violentissima da parte di ex o fidanzati. Casi che hanno fatto discutere, scioccando completamente l’opinione pubblica. Molto spesso, prima di arrivare al tragico epilogo ...

Repubblica Roma

"Tutti i giornio insulti, sono l'infame di Tor Bella Monaca: questa non è vita, sono tutta intera solo grazie alla protezione dei carabinieri". È scossa Tiziana Ronzio , presidente dell'associazione ...E infattimolte piùe attacchi intimidatori. Mi scrivono: 'Mussolini ti avrebbe tagliato le p*lle' oppure 'All'epoca saresti finito nei forni'. Si sta tirando fuori la parte malata ... Minacciata per l'impegno contro i clan di Tor Bella Monaca, Ronzio: "Non vivo più" A Mattino 5 si è verificata una confessione che ha spiazzato tutti. Un noto volto televisivo ha affermato di ricevere messaggi di morte.Per Nikita non è stata una puntata facile, oltre alla commovente sorpresa ricevuta dalla sorella e il fratello, la VIP ha vissuto dei forti scontri con alcuni suoi compagni, in particolare con l’eccen ...