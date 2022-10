Dl aiuti ter | pronto il maxi emendamento | c' è norma sblocco mutui case per gli under 35

Possibile inserimento norma su mutui prima casa under 35 . Nel Dl potrebbe entrare, viene riferito, anche la norma che sblocca i mutui agevolati per la prima casa erogati agli 'under 35'. Bof 25 - 10 -...Confluira' nel testo il decreto legge proroga taglio accise . Scadra' alle 14 di venerdi' prossimo 28 ottobre, il termine per la presentazione degli emendamenti al Dlnella Commissione speciale della Camera. Il testo dovrebbe assorbire, attraverso una proposta di modifica del Governo, il decreto legge che dispone la proroga fino al 18 novembre del taglio ...I mutui under 35 agevolati potranno a breve partire: il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l'intenzione di presentare un "ma ...Il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l’intenzione di presentare un ...