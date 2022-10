Cori contro Napoli | la Curva Sud della Roma è stata graziata | la sanzione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGGIORNAMENTO ORE 13:30 – Come previsto, non è arrivata la chiusura: solo unada 15 mila euro per la società giallorossa. Questo il comunicato del Giudice Sportivo: “Ammenda di € 15.000,00 alla soc.per avere i suoi sostenitori, nel corsogara, intonato per due volte, al 38° del primo tempo e al 22° del secondo tempo, un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitorisquadra avversaria; per avere inoltre suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione del portieresquadra avversaria”. Ilha già archiviato la vittoria in campionatola...