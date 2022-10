Benfica Juventus in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

(Ore 21 su Canale 5, Sky Sport, Sky Sport Football e in streaming su Now Tv) Laè la squadra italiana messa peggio in Champions. Potrebbero non bastare due vittorie contro ..., novità negli undici titolari bianconeri: out per un problema all'anca. Tuttavia, c'è anche una scelta tecnica da parte di Allegri. Manca sempre meno al fischio d'inizio di-...Paolo Montero si dimostra soddisfatto dopo la vittoria della Juventus U19 contro il Benfica, che vale il passaggio ai sedicesimi ...L'ex capitano a colloquio con il tecnico nel prepartita allo stadio 'Da Luz', dove i bianconeri sono costretti a vincere per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League ...