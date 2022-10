Viva il merito | abbasso la meritocrazia!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Uno dei dibattiti che più sta scaldando i commentatori del recente insediamento del governo Meloni è la ridenominazione dei ministeri. In particolare, ciò che – almeno ai miei occhi – è parso degno di discussione è la definizione del ministero affidato a Giuseppe Valditara, laddove sparisce “pubblica” e compare invece “del”: Ministero dell’Istruzione e del. Naturalmente questo ha scatenato molteplici reazioni, soprattutto per la novità aggiunta in coda, che tanto richiama l’esecratacrazia. Esecrata a giusta ragione, dal momento che essa è un’ideologia che postula di premiare i “migliori” senza tenere conto delle condizioni di partenza in questa ipotetica competizione, per tacere del fatto che essa implica che le risorse debbano essere distribuite in base a una tale competizione. Lacrazia, ...