Meloni alle 11 in Aula a Montecitorio domani La decisione della Conferenza dei Capigruppo

...aver fatto di tutto per fermare il passaggioauto elettriche e ad aver rallentato il processo di installazione delle rinnovabili in Italia. Resta abbastanza singolare il fatto che Giorgia...17 la replica di, poi le dichiarazioni di voto. Dalle 19 la 'chiama' per il voto di fiducia, l'esito è atteso in serata. Mercoledì 26 il voto di fiducia al Senato.Il ministro dell'Economia Giorgetti osservato speciale: cosa farà Le prime misure economiche riguarderanno il caro-energia e non solo. Tutti gli interventi del Governo Meloni in arrivo.Dopo l'Usigrai pure Boldrini e Murgia in campo: scomodano la grammatica per dar contro la Meloni e tirano in ballo i diritti delle donne che, però, sono un tema ben più serio ...