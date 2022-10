In Ucraina non c’è una bomba sporca ma i droni iraniani

Leggi su formiche

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il ministro della Difesa russa, Sergei Shoigu, ha chiamato ieri, domenica 23 ottobre, al telefono i suoi omologhi negli Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Turchia per comunicare che — secondo informazioni in mano alla Russia — l’intende usare una “” sul proprio territorio e incolpare Mosca. Un giro di telefonate simile c’è stato oggi con i capi di Stato maggiore da parte del russo Valery Gerasimov. Come spesso accade (ed è accaduto in epoca recente in questi casi) il Cremlino non ha fornito alcuna prova e Washington, Parigi e Londra hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che respinge le accuse come “palesemente false”. Sembra di rivivere i periodi in cui i russi accusavano i ribelli siriani di aver gassato i civili di Damasco per incolpare il loro protetto Bashar el Assad: si impegnavano in narrazioni e ...