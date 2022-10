Grand Prix di Taekwondo | Alessio è argento a Manchester | “Importante la continuità”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 24 ottobre 2022)– Simonesul podio anche dell’ultimodell’anno, quello che si è concluso a. L’azzurro nella categoria -80kg conquista la terza finale consecutiva. Dopo i due successi di Roma e Parigi, questa volta è. Un ottimo risultato che lo porta a consolidare la sua leadership nel ranking mondiale confermando quelladi risultati che lo portano ormai stabilmente nell’elite mondiale. Il cammino verso la finale non è mai stato in bilico. In un mix di determinazione, tecnica e spettacololarità, Simoneha esordito nei sedicesimi vincendo contro il croato Marko Golubic con un netto 2-0 (R1 10-1/R2 9-7). Ai quarti ha poi superato per 2-0 (R1 5-2/R2 6-1) il norvegese Richard Andre Ordemann. Poi in ...