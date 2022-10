«Fermarmi? Ma se mi sento 28 anni»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Marisa Laurito (71) ha appena finito di recitare in francese e cantare in italiano. Un’impresa tutt’altro che semplice. Ma Barbe & Doucet – registi, coreografi e costumisti franco-canadesi – sapevano bene cosa stavano facendo. E infatti nei pdella duchessa di Krakenthorp all’interno di La Fille du régiment (commedia operistica di Gaetano Donizetti andato in scena al Teatro La Fenice di Venezia) Marisa è esplosiva come l’allestimento, a metà tra favola e installazione pop. Un innesto irresistibile di energia e amore per il teatro. Un’attrice, presentatrice, cantante, autrice così cementata nella memoria collettiva – lei che è arrivata in tv con la gioia di una Carmen Miranda del Sud, prima accanto a Renzo Arbore e poi da sola – da rassicurare come una zia piena di consigli. ...