Camorra | 22enne con precedenti ucciso in piazza nel Napoletano

Agguato nel Napoletano . I carabinieri sono intervenuti a Volla , nel piazzale dell'esercizio commerciale In Piazza, in via Monteoliveto 41, dove ignoti con alcuni colpi d'arma da fuoco hanno ucciso ...Altri due cugini sono già implicati in processi di. Uno in particolare, ilLuigi D'Alessandro, è tuttora in carcere, coinvolto nel maxi blitz 'Domino bis', nel quale le indagini ...Agguato nel Napoletano . I carabinieri sono intervenuti a Volla , nel piazzale dell’esercizio commerciale In Piazza, in via Monteoliveto 41, dove ignoti con ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...