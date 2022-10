Perché la Ferrari F2003-GA di Michael Schumacher si chiama GA e quanto vale

Leggi su gqitalia

(Di domenica 23 ottobre 2022) Possedere una delle macchine più vincenti nella storia della, sedersi e impugnare il volante che è stato di. Un sogno che diventerà realtà per chi farà l'offerta più alta. Ebbene sì: la-GA del 2003 va all'asta da Sotheby’s, nel corso della Sotheby’s Luxury Week di Ginevra in programma il prossimo 9 novembre. Una dedica speciale Non una macchina qualsiasi, soprattuttoa caratterizzarla sono quelle due iniziali, GA, che compaiono accanto alla sigla () con cui venne battezzata la 49° macchina nella storia del Cavallino in Formula 1. GA, ovvero Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio 2003, pochi giorni prima della presentazione della nuova macchina, avvenuta a Fiorano il 7 febbraio. Un evento che colpì tutta la famiglia ...