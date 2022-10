Palomonte | finisce sotto al trattore | 68enne ricoverato in prognosi riservata

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa). Èinpresso il nosocomio di Oliveto Citra, un uomo di 68 anni, rimasto ferito questo pomeriggio,almentre stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno di proprietà a. L’episodio si è verificato nelle campagne della frazione di Bivio, sita nel comune di. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ilstava effettuando dei lavori agricoli all’interno di un terreno di proprietà a bordo del suoquando, per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è capovolto. Nell’incidente, ilè rimasto ferito ...