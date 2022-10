Franco Zeffirelli conformista ribelle | a Roma la première del documentario

(Di domenica 23 ottobre 2022) Esce nei cinema italiani come evento esclusivamente nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2022 con RS Production, “”,scritto e diretto da Anselma Dell'Olio e prodotto da La Casa Rossa e RS Productions in collaborazione con Rai Cinema. Per l'occasione lunedì alle 20 al Cinema Troisi di(via Induno 1) si terrà la premiere alla quale parteciperanno la regista Anselma Dell'Olio, la produttrice Francesca Verdini, il coproduttore Pietro Peligra e numerosi ospiti, tra i quali Marina Cicogna, che racconterà al pubblico presente in sala della sua conoscenza con il Maestro, gli attori Vinicio Marchioni, Emanuele Propizio, i registi Luca Verdone e Alessio De Leonardis, il produttore Riccardo Tozzi. Già ...

AGI - detestava i tiepidi, come recita l'Apocalisse in un passo che amarono citare Antonio Gramsci e Eva Peron. Non sopportò le tiepide scelte artistiche e biografiche né i tiepidi amici, ...Nel 2002 diresse Callas Forever con la Divina interpretata da Fanny Ardant. Nel 2005 è andata in onda la miniserie televisiva Callas E Onassis , con Luisa Ranieri nei panni del ...