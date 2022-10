Calcio | Sottil ' creato tanto | epilogo poteva essere diverso'

Abbiamo vinto contro una squadra che sta facendo un grande campionato, sono contento per. E' un amico, dopo gli telefono". Il Toro si rilancia, anche se non può aver risolto tutti i suoi ..."Non ho nulla da rimproverare alla squadra: abbiamo avuto tante occasioni e l'epilogo poteva essere diverso": lo ha sostenuto Andrea, in conferenza stampa, a proposito della sconfitta interna della sua Udinese con il Torino. "Si sono snaturati per affrontarci - ha osservato il tecnico - : ci aspettavano bassissimi. E non mi ...Il tecnico dell''Udinese Andrea Sottil è intervenuto a Dazn per analizzare la cocente sconfitta interna, ad opera del Torino, tra l'altro sua squadra del cuore, considerando ..."Non ho nulla da rimproverare alla squadra: abbiamo avuto tante occasioni e l'epilogo poteva essere diverso": lo ha sostenuto Andrea Sottil, in conferenza stampa, a proposito della sconfitta interna d ...