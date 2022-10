Atp di Napoli | ‘doppio fallo’ organizzativo | finisce una settimana da incubo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo valutando la possibilità di tenere per un po’ l’arena per usarla per altri eventi musicali e teatrali sul lungomare”. Parole del sindaco Gaetano Manfredi il giorno della presentazione dell’Atp250 di, l’evento dell’anno nel palinsesto sportivo partenopeo. Tirando le somme, viene da dire “speriamo che con musica e teatro andrà meglio, perchè col tennis, tanto per rimanere in tema, si è steccato e non poco”. Al torneo Atp 250 dine sono successe di tutti i colori questa(fortunatamente non era un torneo dello slam che dura 15 giorni), tra responsabilità assunte, spettatori irrequieti, fenomeni collaterali e un pò paranormali, albergatori poco solidali. “Vott a finì” avrà esclamato in lingua madre il presidente del TennisClubRiccardo Villari, per i ...