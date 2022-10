Allestita a Napoli una mostra per celebrare Domenico Cotugno

RuvoLive.it

...la culla del design del futuro. Ecco il nostro best of. Giulia Mura Prev Next 1. PARALLELS " PIET HEIN EEK Per noi vince su tutti Piet Hein Eek con PARALLELS , mostra collettiva...... in mostra al PAC "Grazie ai tre preziosi calchi, questa mostra spettacolare,in una ... Roma, Firenze, Venezia, Pisa ma anche Milano,, e mete turistiche come la Sicilia, la Costiera ... A Napoli due mostre dedicate a Domenico Cotugno Alla mostra d'oltremare a Napoli uno speciale appuntamento con il Christmas Village: un magico villaggio Natalizio ...Finisce 7-6 6-2 per il ventenne di Carrara l'ultimo atto della Tennis Napoli Cup: il romano, limitato da un problema al piede nel secondo set, vede allontanarsi le ATP Finals. Il vincitore: "Fossi in ...