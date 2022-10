AEW | Tony Khan annuncia la prossima difesa del titolo di Jon Moxley

(Di domenica 23 ottobre 2022) La AEW ha mostrato di voler usare i canali ufficiali sui social come luogo dovere le difese titolate dei propri campioni. Nella fattispecie, il CEO della compagnia, ha diramato la notizia su Twitter che, per la puntata di AEW Dynamite del 26 Ottobre, il campione dei pesi massimi Jondifenderà il suocontro un altro campione, questa volta dei Trios Tag Team, Penta El zero Miedo. Ricordiamo cheè diventato campione nel mese di Settembre, nel lo show AEW: Grand Slam, battendo Bryan Danielson. “Senza paura” Nel promo rilasciato sull’account ufficiale di Twitter della AEW, Jonha detto di non essere soddisfatto e di voler “Riprendere da dove ha interrotto”, e di voler “affrontare qualcuno che abbia zero paura”. Mai ...

