Leggi su glieroidelcalcio

(Di domenica 23 ottobre 2022) Gli eventi datati 23I più giovani lo conoscono come allenatore, ma da calciatore Stefano Colantuono ha disputato 130 gare in Serie A con le maglie di Pisa, Avellino, Como e Ascoli. Quarantaquattro nel torneo cadetto tra Arezzo e bianconeri marchigiani. E’ nato il 231962. Oggi avrebbe compiuto ottant’anni Miroslav Pavlovic, finalista con la Jugoslavia agli Europei del 1968 che in patria festeggiò vari titoli. Esattamente un quarto di secolo fa si spegneva Alfredo Ramos dos Santos, che nel Mondiale del 1950 scese in campo una sola volta con la Seleçao realizzando un gol. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.