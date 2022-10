Vivere bene con qualche certezza in meno

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 ottobre 2022) PIATTO DEL GIORNOAl Sud non si mangia più come una volta: i pasti di famiglia mostrati su TikTok da una giovanissima ragazza possono rappresentare il racconto di un pezzo della cucina italiana di oggi. Se è così, allora prepariamoci a dire addio alla favola del Sud che mangiae passa le giornate in cucina. FUORI MENUQuesta settimana facciamo il giro del mondo partendo dal cibo: siamo andati in Spagna senza accontentarci dei soliti sapori, perché oltre a Pata Negra e Acciughe del Cantabrico, oltre a paella e chorizo c’è un mondo tutto da assaggiare. Abbiamo scoperto la lunga storia del gelato che amano anche all’estero, ma nasce a Firenze. Abbiamo cercato avamposti francesi nella città ambrosiana, per quelli che non è cornetto ma è croissant, non è caponata ma è ratatouille, non è torta salata ma è quiche… dieci indirizzi per combattere la nostalgia da Ville ...