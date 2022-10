Ufc 280 | Charles Oliveira vs Islam Makhachev stasera in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per Ufc 280 (Dazn,20:00) e il main event prevede la sfida stellare tranegli Emirati Arabi. L’è favorevole per il pubblico europeo: l’inizio della card è fissato alle 20:00 di, sabato 22 ottobre, ma l’incontro principale non avrà luogo prima delle 22:00. I due fighter cercano la cintura dei pesi leggeri. Sotto gli occhi di Khabib Nurmagomedov, ex campione e coach e amico di, il daghestano cerca il trionfo. E se dovesse perdere? Qualcuno ipotizza un ritorno di Khabib, ma è una suggestione. SEGUI LATESTUALE La sfida più dura della carriera divede protagonista...