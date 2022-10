Pagelle qualifiche MotoGP | GP Malesia 2022 | Martin scatenato | Bagnaia e Quartararo irrequieti

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ledelledella, con i voti ai protagonisti del GP di. Sul tracciato di Sepang, a prendersi la scena è ancora una volta Jorge, che, ormai non serve nemmeno più dirlo, si conferma un animale da qualifica. Se dovesse cominciare a trovare continuità anche in gara, il madrileno classe ’98 potrebbe puntare davvero ad avere ambizioni più alte. Dietro di lui Enea Bastianini e Marc Marquez, ma fanno rumore la nona e la dodicesima posizione di, che evidenziano un po’ di tensione per questo tiratissimo finale di stagione. GRIGLIA DI PARTENZA LEDELLEDI, GPJORGE ...