Morte Francesco Valdiserri | parla il testimone chiave | ‘Non ho potuto fare nulla per salvarlo’ Oggi l’ultimo saluto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il suo nome in queste difficili e delicate giornate alberga sulle pagine di tutti i giornali, è veramente difficile credere alla tragicadel 18enne romanoValdisseri, travolto e ucciso da un’auto sulla Colombo lo scorso mercoledì. Assieme ad un amico, rimasto illeso,stava camminando sul marciapiede quando è stato falciato dalla vettura che è arrivata alle spalle dei ragazzi, un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Alla guida dell’auto, una Suzuki Swift, un’impiegata 23enne di Dragona, Chiara Silvestri che è stata arrestata per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza. Leggi anche:ucciso da un’automobilista ubriaca e drogata: ‘L’auto lanciata a 70 chilometri orari’...