Mario Giordano in castigo | sospeso “Fuori dal coro”

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 ottobre 2022) Indal” – Mediaset ha deciso di anticipare al 15 novembre la pausa dell’andata in onda di “dal” la trasmissione di. L’ultima puntata del 2022 era prevista per il 13 dicembre ma, per “un problema di costi” – secondo quanto comunicato dall’azienda – è stato deciso di anticipare la pausa. Secondo voci che si rincorrono, pare che Mediaset stia valutando se riprendere la trasmissione a partire dal 14 febbraio, come era previsto, o prolungare la pausa o eliminare la trasmissione dal palinsesto. Non conosco il vero motivo della sospensione, ma non posso non ricordare che nell’ultima andata in onda, il 18 ottobre scorso,ha toccato ...