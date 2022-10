LIVE – Musetti-Kecmanovic 6-3 2-2 | semifinale Atp Napoli 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ile latestuale del match ditra Lorenzoe Miomirnell’Atp 250 di. Spinto dal caloroso pubblico partenopeo, il tennista toscano proverà a conquistare la sua seconda finale Atp della carriera. L’allievo di coach Tartarini sembra trovarsi perfettamente a suo agio su questi campi, ma lo stesso si può dire del suo avversario, che nei quarti ha estromesso dalla competizione la prima testa di serie Pablo Carreno-Busta. Non c’è nessun precedente scontro diretto tra i due tennisti.scenderanno in campo oggi, sabato 22 ottobre. Il match è in programma come secondo dalle ore 14:00 (dopo Berrettini-McDonald). COME SEGUIRE IN TV IL MATCH PROGRAMMA DEL ...

16.44 Adesso per Berrettini, alla prima finale in un torneo italiano, affronterà uno tra Kecmanovic e Musetti che scenderanno in campo tra poco. 16.42 Un esempio di resilienza Matteo Berrettini: ha resistito ai problemi alle vesciche. 11 ace per il romano, 61% di prime in campo con il 78% di resa. Lorenzo Musetti, ottava testa di serie della manifestazione svizzera. La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Il live e la diretta testuale del match di semifinale tra Lorenzo Musetti e Miomir Kecmanovic nell'Atp 250 di Napoli 2022.