F 1 | GP USA - Sainz e Leclerc protagonisti nelle prove libere

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un venerdì didiverso dal solito quello andato in scena sul circuito di Austin: mentre nella prima sessione i team si sono concentrati sulla preparazione del weekend di gara, durante le PL2 tutti hanno lavorato sul test gomme della Pirelli.1. Durante la prima ora in pista, il più veloce è stato Carlos. Lo spagnolo della Ferrari ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen di un paio di decimi, mentre al terzo posto si è piazzato Lewis Hamilton con la Mercedes W13. Quarto tempo per Lance Stroll, particolarmente in palla con la sua Aston Martin, capace di stare davanti anche all'altra Red Bull di Perez. A chiudere la classifica troviamo invece i rookie: Robert Shwartzman ha completato 21 giri a bordo della Ferrari F1-75 e ha chiuso sedicesimo, davanti alla McLaren di Alex ...

22.04 Positivo il debutto in un weekend ufficiale di F1 per Robert Shwartzman, il migliore in classifica dei piloti di riserva impegnati in FP1 ad Austin. 22.02 Di seguito la classifica finale della ...CLASSIFICA FP1 GP STATI UNITI 2022 " F1 1 CarlosFerrari1:36.857 4 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.224 4 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.475 5 4 Lance STROLL Aston Martin+0.603 4 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.658 4 6 Fernando ALONSO Alpine+0.La Rossa domina il venerdì di prove libere ad Austin con il monegasco che ferma il crono a 1:38.810, in una sessione dedicata alle Pirelli 2023. Sainz chiude 4°, Verstappen è 7° davanti ad Hamilton ...Ferrari protagonista nel venerdì di prove sul Circuito delle Americhe. La seconda ora, estesa a 90 minuti, è stata utilizzata come sessione di test per lo sviluppo delle gomme Pirelli 2023 ...