Vertice UE sull' energia | raggiunto l' accordo sul taglio dei prezzi Draghi | ' E' andata bene'

Il Consiglio europeo, nelle conclusioni relative alUe'energia , ha annunciato l'intesa in merito al contenimento del prezzo del gas: "Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo'energia. Prevalgono unità e solidarietà. Si è ...- I 27 paesi dell'Unione hanno dato mandato alla Commissione europea per definire le modalità di un tetto al costo del gas e acquisti comuni per gli stoccaggi. 'Destinati 40 miliardi per mitigare l'...Duro intervento del presidente del Consiglio al vertice Ue: "Se Ue si divide, sarà una vittoria per Putin". Le resistenze di Berlino e l'asse ...Malgrado forti attriti tra i ventisette, il compromesso raggiunto evita una rottura che avrebbe portato a una vittoria politica per Putin. Ma i leader continueranno a negoziare. "Molto presto si ...