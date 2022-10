Ucraina | esercito chiede ai bielorussi di non partecipare alla guerra

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Kiev, 21 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze armate ucraine hanno fatto appello all'popolazione civileaffinché non vengano coinvolti in una "sporca" nella quale il loro presidente, Alexander Lukashenko, vuole "trascinarli". “Le Forze armate ucraine fanno appello al popolo bielorusso!”, esclama lo Stato maggiore di Kiev in un comunicato che inizia ricordando il rapporto di amicizia e buon vicinato “per secoli” tra i due Paesi. "Molte volte nella nostra storia - si legge - abbiamo combattuto contro nemici comuni, ci siamo sempre sostenuti a vicenda". Il testo prosegue con l'avvertimento che "l'aggressione russa" contro l'"trascinerà il popolo bielorusso in unasporca" a causa del presidente Lukashenko, accusato di aver mobilitato ...

A Lyman, infine, città dell'orientale da poco riconquistata dall'ucraino, sono stati ritrovati i corpi di 111 civili e 35 militari in alcune trincee e tombe senza nome. Lo riferisce ...... secondo Haaretz , che fornire all'sistemi di difesa aerea porti all'abbattimento di aerei ... Secondo Haaretz , i funzionari della sicurezza e dell'hanno ricordato che "non esiste uno ...Venerdì le forze armate ucraine hanno lanciato un appello alle loro controparti in Bielorussia e alla popolazione civile di quel Paese affinché non vengano coinvolte in una «guerra sporca» in ...