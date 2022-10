My Soul Summer | recensione |  Casadilego valorizza il suo talento musicale al cinema

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ladi My, film di Fabio Mollo presentato ad Alice nella Città: protagonista la vincitrice di X-Factor Casadilego accanto a Tommaso Ragno, Lunetta Savino e Anna Ferzetti Un’estate diversa Anita (Casadilego) ha 17 anni e studia pianoforte per un’importante audizione che le permetterebbe di entrare in un prestigioso conservatorio. Sua madre (Anna Ferzetti) è sempre molto impegnata e decide di farle passare l’estate in Puglia dalla nonna (Lunetta Savino). Lì, complice l’incontro con un famoso cantante (Tommaso Ragno), scoprirà il suonascosto e confermerà la sua passione più grande: la musica. Casadilego Presentato ad Alice nella città 2022 – sezione autonoma e indipendente della 17ª Festa deldi Roma – Myè il film diretto ...

My, il trailer ufficiale del film [HD]. Regia di Fabio Mollo. Un film con Tommaso Ragno, Elisa Casadilego, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti. Dal 24 al 26 ottobre al ...... ora nelle sale, e attore cialtrone in Siccità di Paolo Virzì (questi due presentati a Venezia), da rockstar in declino in Mydi Fabio Mollo a ladro in Rapiniamo il Duce di Renato De ...Regia di Fabio Mollo. Un film con Tommaso Ragno, Elisa Casadilego, Luka Zunic, Agnese Claisse, Anna Ferzetti. Dal 24 al 26 ottobre al cinema.Dopo anni di grande teatro, l’attore sta vivendo una grande stagione cinematografica con ben 5 film, di cui 2 alla Festa di Roma.. «La stima Ho avuto il tempo di maturare» ...