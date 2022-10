Million Day oggi 21 ottobre 2022 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di venerdì 21 ottobre 2022)Day estrazioni divenerdì 21. La settimana sta per giungere al capolinea, ma anche, come ogni giorno, i giocatori possono stare sereni. Sì, perché come ogni giorno, anche di venerdì, ci sarà il concorso delDay. Per tutti quelli che hanno intenzione di tentare, di sfidare la ‘sorte’. Anche, venerdì 21in diretta su Il Corriere della Città, gli appassionati potranno seguire e conoscere la cinquina vincente del giorno per il gioco Lottomatica. Per verificare idell’estrazione delDay di venerdì 21è sufficiente collegarsi alle ore 20.30 di...

venerdì 21 ottobre 2022 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 20.30 su ...... cost - effective, 50+ year lifetime, and can store energy from 5 hours up to multi -storage ... equivalent to a total of $460or roughly $12per annum. Silver City will provide an ...Million Day anche oggi venerdì 21 ottobre alle ore 20.3 0. L'estrazione è a cura di Lottomatica. Occorre indovinare tutti i ...Oggi - venerdì 21 ottobre 2022 - secondo appuntamento della settimana con l'estrazione di Eurojackpot , il concorso che coinvolge ...