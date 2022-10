Milan-Monza | si va verso una clamorosa doppia esclusione | PM News

Affrontare ildi Berlusconi e Galliani, che hanno fatto la storia del, sarà di certo emozionante. Palladino sta facendo un grande lavoro; noi però, ripeto, vogliamo cominciare questo ...Commenta per primo Presente all'Assemblea di Lega a, l'ad del, Adriano Galliani , si è soffermato a presentare la sfida contro il 'suo' in programma domani.IN B - '82' - 83' io ero presidente delsi giocò in Serie Ball'andata persa 4 - 1 in casa e ritornopersa 4 - 0, speriamo stavolta di fare meglio' ...Stefano Pioli ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia pre Milan-Monza. Una partita speciale per l'ambiente rossonero che avrà l'occasione ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni alla vigilia della sfida di campionato tra il "suo" Milan e il Monza allenato da Raffaele ...