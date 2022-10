LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | diluvio concluso a Sepang | si potrà tornare in azione

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.35 Riparte ora la FP2 della Moto2, per cui si completeranno i 22:19 minuti ancora da disputare. A seguire toccherà alla. Condizioni finalmente accettabili, ma pista che sarà bagnata per tutta la sessione 9.30 Proseguono i giri della vettura della direzione gara in pista. Si stanno pulendo i rivoli d’acqua rimasti. Nel frattempo la prima notizia ufficiale. Tra 5 minuti ripartirà la FP2 della Moto2. 9.25 Per quanto si può vedere, la pista presenta diversi rivoli di acqua che formano pozze pericolose. Per fortuna la pioggia ormai è leggera e si potrebbe finalmentein… 9.20 Ancora in pista la vettura della direzione gara per controllare le condizioni della pista. In questo momento la pioggia ha rallentato e spunta anche qualche timido raggio di sole. C’è una ...

