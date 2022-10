“L’ho fatto per lei” GF Vip 7 | il gesto di Antonino Spinalbese per Cristina Quaranta

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di rivelazioni al GF Vip 7.ha parlato die ha confessato di averleun regalo, prima che lei abbandonasse per sempre la casa più spiata d’Italia. Infatti, la showgirl e conduttrice televisiva è stata eliminata nella puntata di giovedì 20 ottobre. I due avevano instaurato un bellissimo rapporto, interrotto ora per volontà del pubblico. Ma l’ex di Belen Rodriguez ha voluto compiere unmeraviglioso, che difficilmente l’ex gieffina potrà mai dimenticare del tutto. Dunque, durante il GF Vip 7erano diventati dei buoni amici e il giovane è rimasto molto male per l’eliminazione della donna. Intanto, il vippone è stato attaccato ...

Il Fatto Quotidiano

E da quel momento è cambiato'atteggiamento di mio figlio nei ...saputo che Denise non era mia figlia soltanto dopo il sequestro. Che idea mi sonosul sequestro Denise Non so cosa dire. Io ...sempre desiderato di correre in supercross ma nonmai. Da piccolo nonmai avuto'opportunità di allenarmi su quel tipo di piste e quandocominciato a vincere ero già troppo ... Draghi: “Non do consigli al nuovo governo, lascio al successore la testimonianza di quello che ho…