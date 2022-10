Laboratori cybersecurity per gli studenti | tre i programmi aperti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) promuove in collaborazione con il MI trenazionali: OliCyber, CyberTrials e CyberChallenge.it, rivolti aglidelle scuole secondarie di secondo grado per l’acquisizione di competenze digitali e, in particolare, di competenze sulla sicurezza informatica. L'articolo .

