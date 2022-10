Tony Cairoli sarà il nuoto team manager Ktm

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nelle dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta ha affermato tutto il suo entusiasmo: "Il 2022 è stato un anno di cambiamenti ed ora per me inizia un nuovo capitolo, quest'anno è stato bello gareggiare ...

Il campione siciliano di motocross si tuffa in una nuova avventura ma si tiene stretto quello che per lungo tempo è stato il suo mondo:sarà il nuovo team manager del Red Bull KTM Factory Racing. Il 37enne di Patti lavorerà accanto all'ex pluricampione del mondo Joel Smets e nello specifico si occuperà di allenare e ...Poi ha aggiunto, concludendo: 'Avrò qualcosa da imparare, ma ho anche lavorato con persone spettacolari nella mia carriera. Quindi spero di sfruttare questa esperienza. Stiamo già pensando ai nostri ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il 37enne siciliano, nove volte iridato nel moto ...Dopo nove titoli iridati, il campione siciliano di motocross resta nell’ambito delle due ruote con un nuovo incarico: “2022 anno di cambiamenti, si apre un nuovo capitolo”.