Renzi | Conte e Letta | è guerra continua

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ come un leone in gabbia, Matteo. Enricoe Giuseppel’hanno lasciato fuori dalla spartizione delle poltrone di vice presidente del Senato e della Camera. “Porteremo il tema al presidente della Repubblica" sbotta il leader di Italia Viva rimasto a bocca asciutta perché, a suo dire, “Pd e M5s hanno fatto l'accordo per tagliarci fuori”. Non si dà pace: “Le vice presidenze di Camera e Senato mettono a disposizione 4 posti per 3 opposizioni: Pd, M5s e noi”, evidenzia. Ma, di fatto, a Italia Viva e ad Azione non è stata destinata alcuna vicepresidenza, non a caso i parlamentari di IV-Azione sono rimasti fuori dalle rispettive Aule al momento della votazione. E così Palazzo Madama ha eletto vicepresidenti Maurizio Gasparri (FI), Gianmarco Centinaio (Lega), Anna Rossomando (PD) e Mariolina Castellone (M5S). Quindi, nessun ...

...chiederà a Mattarella che a Forza Italia non venga dato il ministero degli Esteri Giuseppeha ... 08:55 Consultazioni, Bellanova al posto diNella delegazione del terzo polo che oggi si ......il gruppo di Enrico Letta sia alla Camera che al Senato sia più numero di quello di Giuseppe. Anche Matteo, che mastica strategia parlamentare e ha già dimostrato nella scorsa ...Il leader di Italia Viva contesta il patto tra il partito di Letta e quello di Conte per eliminare dagli uffici di presidenza una forza politica dell’otto per cento. In questo modo, come in campagna e ...PD “masochista” e “miglior alleato della Meloni”: Matteo Renzi rivolge una dura critica al suo ex partito Il PD resta il miglior alleato del governo Meloni. No, non è un errore, ma la ferrea convinzio ...