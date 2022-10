Pedone ucciso a Roma | 18enne falciato sul marciapiede La madre | ' Nulla ha più senso'

L'incidente in via Cristoforo Colombo: il ragazzo, figlio di una giornalista del Corriere della Sera, è stato investito da un'auto impazzita. Alla guida della Suzuki c'era una ragazza 24enne, ...1' DI LETTURA Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Roma dopo essere stato travolto da una auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Giustiniano Imperatore. Secondo una prima ...È successo in via Cristoforo Colombo. Sul posto polizia locale e 118. Un 19enne è morto nella notte a Roma, investito da un’auto fuori controllo che lo ha travolto sul marciapiede. Sul posto sono inte ...Casoria. Aveva investito e ucciso un pedone per poi scappare, ieri sera un 45enne di Casoria si è presentato nella caserma della locale stazione dichiarando di essere il responsabile dell’investimento ...