Mottarone | in aula l' audio della rottura del cavo | ' Due colpi secchi | un terzo prolungato'

Due colpi secchi e un terzo prolungato. È l'audio del drammatico istante in cui, il 23 maggio dell'anno scorso il cavo della funivia delsi è spezzato, ascoltato oggi ina Verbania durante la prima udienza dell'incidente probatorio disposto per far luce sulle cause dell'incidente in cui sono morte 14 persone e solo un ...Nell'del tribunale di Verbania è risuonato oggi l'audio in cui sarebbe stato registrato il momento della rottura del cavo della funivia del. Pochi secondi, che costituiscono uno degli ...Due colpi secchi e un terzo prolungato. È l'audio del drammatico istante in cui, il 23 maggio dell'anno scorso il cavo della funivia del Mottarone si è spezzato, ...La registrazione di pochi secondi, riproposta più volte anche abbinata al video con le immagini della cabina numero 3 a pochi metri dalla stazione di arrivo, ha riavvolto la pellicola di questo tragic ...