Milan | colpo-scudetto a gennaio? Tam-tam | Chi sta per arrivare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Romelu Lukaku è pronto al ritorno in campo, ma anche a rimanere all'Inter per l'annata 2023-24. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, sottolineando che presto verrà rinnovato il prestito col Chelsea anche per il prossima stagione. Poi, una volta alla fine, Big Rom potrebbe diventare nerazzurro a titolo definitivo. Se l'Inter inizia a sorridere dopo un inizio di campionato in difficoltà, dalla Spagna la Juve guarda al portiere del futuro per il post-Sczcesny. Un collaboratore di Cherubini, infatti, è stato a Siviglia per visionare il giovane portiere georgiano del Valencia Giorgi Mamardashvili, classe 2000. Quello a cui Ringhio Gattuso ha dato lo “schiaffetto” lo scorso weekend, quando l'estremo difensore ha chiesto scusa ai compagni nello spogliatoio dopo l'errore contro l'Elche. Ascolta "Maicosuel e Guidolin, un cucchiaio è per sempre" su Spreaker. Osimhen-Chelsea, c'è ...