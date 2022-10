Wired Italia

... che, visto l'aumento dei contagi, ha aggiornato le indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m - Rna bivalenti, quelli adattati alla5. L'obiettivo è per l'appunto consolidare ancora ...... che, visto l'aumento dei contagi, ha aggiornato le indicazioni sull'utilizzo dei vaccini a m - Rna bivalenti, quelli adattati alla5. L'obiettivo è appunto consolidare ancora di più ... La variante omicron di Covid-19 potrebbe aver avuto origine nei topi Il Covid non è ancora sconfitto, ma da mesi la pandemia fa sempre meno danni . L’unica variabile che può rimettere in discussione tutto è una nuova variante più patogena. Il Covid non è ancora sconfit ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...